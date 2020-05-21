شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 21/أيار/2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية "خب والشعف" تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف

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