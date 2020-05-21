شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة المصرية لديها القدرات لمواجهة كورونا والأمراض الأخرى والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية لديها القدرات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه القدرات مثل أجهزة العناية المركزة وأجهزة التنفس، يتم استخدامها أيضا للأمراض الأخرى وباقى الأزمات الصحية بالإضافة إلى أزمة كورونا.

Advertisements جاء ذلك أثناء افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع "بشاير 3" في الإسكندرية، وعرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير 3"، فيلما تسجيليا بعنوان "بشائر الخير 3"، بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتطرق الفيلم إلى محافظة الاسكندرية، وكيفية تنفيذ مشروعات بشائر الخير فى الإسكندرية، وأهمية هذا المشروع، ودور المؤسسات المختلفة فى تنفيذ هذا المشروع، وتطوير المناطق العشوائية فى عروس البحر الأبيض، وتنفيذ مشروعات سكنية بخدمات متكاملة.

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