شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «فيروس كورونا» حول العالم تكسر حاجز الـ5 مليون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أظهرت إحصائية أجرتها وكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس، أن إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم تخطت حاجز الـ5 مليون إصابة.
وذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات بلغ خمسة ملايين وستة آلاف و730 إصابة بينها 328 ألفًا و47 وفاة؛ خصوصًا في أوروبا القارة الأكثر تضررًا.
وأشارت “فرانس برس” إلى أن الإصابات في أوروبا مليون و954 ألفًا و519 إصابة، والوفيات 169 ألفًا 880 وفاة، وفي الولايات المتحدة أُصيب مليون و551 ألفًا و853 شخصًا وتوفي 93 ألفا و439.
وأكدت الوكالة أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات لأن العديد من الدول لا تجري فحوصات سوى للحالات الخطيرة.
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