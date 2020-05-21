شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. سلطات مدينة «ووهان» تحظر بيع الحيوانات البرية لمدة 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار “كوفيد 19″، اليوم الخميس، فرض حظر كامل على تناول الحيوانات البرية وصيدها وتربيتها وتجارتها غير المشروعة.

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ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية ، فإنه جاء في بيان حكومة المدينة: “تم فرض حظر كامل على تناول الحيوانات البرية ومنتجاتها، وينطبق الحظر على جميع الحيوانات البرية، بما في ذلك المدرجة في قائمة الحيوانات المحمية من قبل الدولة، والمدرجة في قائمة الحيوانات ذات القيمة الاقتصادية أو العلمية الهامة، والحيوانات التي تنمو وتتكاثر في الظروف الطبيعية وكذلك على الحيوانات البرية التي يربيها البشر”.

وأكد البيان حظر صيد الحيوانات البرية تمامًا، كما يحظر تربية الحيوانات البرية، التي تخضع لحماية الدولة لغرض الاستهلاك في الغذاء، على أن يبدأ الحظر بدءاً من اليوم ولمدة 5 سنوات.

وكانت اللجنة الدائمة للجمعية التمثيلية الشعبية لعموم الصين قررت، في24 فبراير، حظر الإتجار غير المشروع بالحيوانات البرية والحاجة إلى القضاء على عادة أكل اللحوم البرية لدى السكان، على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا.