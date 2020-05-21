شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا : تجاوزنا الأسوأ وعلينا دخول المرحلة الجديدة بثقة ومسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت ايطاليا الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ التي تسبب فيها مرض كوفيد-19.

هذا ما قاله رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس مضيفا أنه يتعين على البلد الآن دخول المرحلة الجديدة بثقة ومسؤولية في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأن.

وقال كونتي أثناء عرض أحدث مجموعة حوافز حكومية أمام البرلمان "يمكننا أن نقول إننا تجاوزنا الأسوأ ... لا يمكننا التوقف انتظارا للقاح وإلا سنجد أنفسنا في مواجهة مجتمع ونظام إنتاج‭‭ ‬‬ معيبين على نحو غير قابل للإصلاح".

كما قال أيضا إن البنوك "يمكنها بل يتعين عليها بذل المزيد لا سيما في تسريع إجراءات الحصول على قروض تدعمها الدولة".