شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يقتل 5 إرهابيين في بلوشستان والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية، وذلك خلال عمليات تمشيط نفذتها في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن عمليات التمشيط استهدفت المناطق المحاذية للحدود مع إيران، وخصوصاً التي تعرضت فيها قوات حرس الحدود الباكستانية لهجمات إرهابية خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن القتلى الخمسة ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، وقد صادرت قوات الأمن من حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة والعبوات الناسفة التي تعمل بالتحكم عن بُعد.

يذكر أن الجيش الباكستاني قد أعلن قبل يومين عن مقتل ستة من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في إقليم بلوشستان.