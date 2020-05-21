شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تجتاح" ميدلاند "الأمريكية وتشرد الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

تسببت مياه الفيضانات الناتجة عن ثغرات في سدين ،في غرق أجزاء من مدينة ميدلاند في وسط ولاية ميشيجان الأمريكية مما تسبب في تشريد آلاف السكان ووصول المياه إلى مصنع تابع لشركة داو كيميكال في المدينة المطلة على النهر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من فيضانات "تهدد الأرواح" مع ارتفاع منسوب نهر تيتاباواسي إلى مستويات تاريخية.

وقال مارك بون رئيس مكتب مفوضي مقاطعة ميدلاند إنه لم ترد أي أنباء عن إصابات. لكن الفيضان يشكل تحديا لوجيستيا كبيرا للسلطات التي تكافح بالفعل جائحة فيروس كورونا، وطلبت الحاكمة جريتشن وايتمر مساعدة اتحادية.

وقالت وايتمر إنه تم إجلاء نحو عشرة آلاف شخص من أنحاء مقاطعة ميدلاند بعد أيام من أمطار غزيرة أدت لفيضان نهر تيتاباواسي على ضفتيه وتجاوز المياه سدي إيدنفيل وسانفورد يوم الثلاثاء.