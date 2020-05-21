شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في روسيا يتخطى 3 آلاف حالة والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء فيروس كورونا في روسيا إلى 3099 اليوم بعد أن قال مسؤولون إن 127 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع عدد الإصابات في روسيا إلى 317554.
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