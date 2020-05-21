بالفيديو غياب شبه تام للكهرباء في بغداد

صيف لاهب يعيشه العراقيون وسط غياب شبه تام للطاقة الكهربائية، ووزارة الكهرباء تحمل عناصر ارهابية مسؤولية ذلك ..
وزارة الكهرباء بدورها اوضحت ان اسباب تراجع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية في البلاد يعود الى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة،م فيما اشارت الى عدم اكتمال الصيانات الدورية والاضطرارية لعدد من الوحدات التوليدية، بسبب انعدام الموازنات والنفقات التشغيلية اللازمة.
الوزارة ذكرت ايضاً بالهجمات الممنهجة لاستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي أثرت على ساعات التجهير، ويبدو ان تصريحات الوزارة هذه باستهداف خطوط نقل الطاقة لم تأتي من فراغ حيث أفاد مصدر امني بعدها بساعات باصابة اثنين من كوادر اصلاح الشبكات الكهربائية بانفجار عبوة ناسفة استهدفهم في اطراف ناحية المنصورية شمال شرق محالفظة ديالى.
ويأتي ذلك بعد ان اقدم عناصر من داعش بتفجير برجين والحقوا اضرارا ببرج ثالث لنقل الطاقة، جراء استهدافه بعبوات ناسفة ما تسبب بانقطاع طويل للتيار الكهربائي في مناطق عدة من ديالى وكركوك.
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