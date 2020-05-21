تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف

سجلت محافظة النجف، اليوم الخميس، ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد. وقال مصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة النجف سجلت ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا". وكان محافظ النجف لؤي الياسري أعلن، أمس الأربعاء، تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في المحافظة.



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