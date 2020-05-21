2020-05-21 | 10:11
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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الخميس، سبل معالجة "الإشكاليات" المتعلقة بعمل الوزارة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.
وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا "سبل معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعمل وزارة الشباب والرياضة".
كانت هذه تفاصيل خبر درجال وزيدان يبحثان سبل معالجة 'الإشكاليات' القانونية المتعلقة بعمل وزارة الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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