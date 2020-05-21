درجال وزيدان يبحثان سبل معالجة 'الإشكاليات' القانونية المتعلقة بعمل وزارة الشباب

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا "سبل معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعمل وزارة الشباب والرياضة".