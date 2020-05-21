محافظة كربلاء تفرض حظرا شاملا للتجوال يبدأ من الأن

قررت محافظة كربلاء، الخميس، فرض حظر شامل على التجوال يبدأ من الأن. وقال مراسل الخليج 365، ان القوات الامنية فرضت من الان حظرا شاملا على التجوال في المحافظة. Advertisements واضاف ان القوات الأمنية بدأت بغلق المدينة القديمة وكذلك شوارع مركز المدينة، فيما تم نشر سيطرات على مداخل ومخارج مركز المحافظة. واكد ان هذا الاجراء هو لتطبيق خطة عيد الفطر.

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