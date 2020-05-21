طالت أسرى محررين.. حملة اعتقالات إسرائيلية بالضفة

شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، حملة اعتقالات طالت 27 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حملة الاعتقالات تركزت في عدة بلدات برام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، ومدينة قلقيلية وبلدة يعبد في جنين (شمال)، إضافة إلى بلدات بالخليل في الجنوب.

ولفت في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إلى أن الاعتقالات طالت أسرى محررين وعددا من الطلاب في جامعة بير زيت وفتية.

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وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة من الأسرى المحررين في قلقيلية ومن عدة بلدات في رام الله والبيرة، وخمسة طلبة من جامعة بيرزيت، و5 مواطنين من الخليل، ومواطنين اثنين من بيت لحم.

كما طالت الاعتقالات أربعة مواطنين من بلدة يعبد في جنين ومواطنا من نابلس.

وأكد نادي الأسير على أن قوات الاحتلال ومنذ مطلع الشهر الجاري، صعّدت من عمليات الاعتقال، مقارنة بأبريل/نيسان السابق.