سيارة تقتحم متجرا لملابس محجبات بسيدني والشرطة توضح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، أن سيارة اقتحمت متجرا لبيع ملابس المحجبات غرب العاصمة سيدني، مؤكدة عدم وجود أي مؤشر للإرهاب.

وقالت متحدثة باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، إن سيارة رياضية اقتحمت المتجر ، اليوم، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا وكذلك سائق السيارة.

وأشارت المتحدثة إلى عدم وجود أي مؤشر على أن الحادث يرتبط بالإرهاب.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن السيارة الرياضية وهي من طراز سوبارو اصطدمت بسيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة مرور في بنكستاون، عند حوالي الساعة 1515 بالتوقيت المحلي، قبل أن تواصل الطريق لتصطدم بمتجر قريب.

ويجري ضباط من شرطة بنكستاون تحقيقاتهم في مكان الحادث.