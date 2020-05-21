7 أحزاب تونسية تندد بمكالمة السراج: الغنوشي يهدد أمننا القومي

محسن أمين - تونسالخميس 2020/5/21 12:19 م بتوقيت أبوظبي
أدانت سبعة أحزاب تونسية بشدة، اليوم الخميس، الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي برئيس ما تسمى حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أحزاب التيار الشعبي (قومي)، والعمال (يساري)، وحركة تونس إلى الأمام (اشتراكي)، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب (ليبرالي اجتماعي)، وحركة البعث (قومي).
مكالمة الغنوشي اعتبرتها الأحزاب السبعة بمثابة "التجاوز الخطير لمؤسسات الدولة التونسية وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها"، في إشارة إلى تركيا.
وقالت الأحزاب وفق نص البيان إن الغنوشي يشكل "تهديدا للأمن القومي التونسي حيث تؤكد كل اتصالاته ومواقفه أنه يتصرف باعتباره عضوا في التنظيم العالمي للإخوان تهمه مصلحة الجماعة قبل مصالح تونس وشعبها".
وعبرت تلك الكيانات عن رفضها للأدوار التي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم مجلس نواب الشعب في الخارج، مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد باعتباره المسؤول الاول عن السياسة الخارجية بالرد على ما ورد من مواقف من قبل الغنوشي.
مواقف اعتبرتها الأحزاب السبعة "تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".
وكان الغنوشي قد خالف الدستور وضرب بالبروتوكولات الدبلوماسية عرض الحائط عندما أجرى أمس الأول مكالمة هاتفية مع السراج قدم خلالها التهنئة على استيلاء الأخير على قاعدة الوطية من الجيش الوطني الليبي.
وينص الدستور التونسي والبروتوكولات الدبلوماسية بها على أن ملفات السياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الدولة وليس رئيس البرلمان.
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