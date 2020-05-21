سيارة تصطدم بمتجر في سيدني وتصيب 12 شخصا

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أصيب 12 شخصا، أغلبهم من الإناث إثر اصطدام سيارة بمتجر في سيدني.
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إن الحادث وقع اليوم الخميس في ضاحية جرين ايكر، بجنوب غرب سيدني.
وجرى تداول مقاطع الفيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت خلالها سيارة سوبارو رياضية تصطدم سيارة أخرى متوقفة في إشارة المرور، قبل أن تستمر لتصطدم بمتجر ملابس قريب.
وقالت الشرطة إن سائق السيارة و11 من المارة أصيبوا، مضيفة أنه لا يعتقد أن أي من الإصابات تهدد الحياة.
وقالت هيئة الاسعاف بنيو ساوث ويلز إن معظم الضحايا من الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 30 عاما.
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