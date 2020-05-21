روسيا تسجل 127 حالة وفاة و8849 إصابة جديدة بكورونا

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صورة أرشيفية أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيل 127 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 3099 حالة وفاة. ونقل موقع "روسيا اليوم" عن السلطات أنه تم تسجيل 8849 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 317554 إصابة. وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن إجمالي المتعافين زاد بواقع 7289 ليبلغ 92681 .

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