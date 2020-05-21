شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يتبع إجراءات الوقاية من كورونا بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 وصل قبل قليل إلى مقر حفل مشروع "بشاير الخير 3" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث اتبع الرئيس السيسي الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حيث ارتدى الرئيس االكمامة ولم يصافح بالإيدي مستقبليه.

Advertisements ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري، مأوى الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية. يعد مشروع "بشاير الخير" من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات ليس في الإسكندرية فقط بل في جمهورية مصر العربية، حيث كان للمشروع دور الريادة في وضع نموذج لتطبيق برنامج تطوير العشوائيات من خلال البدء في بناء مساكن جديدة محل القديمة، ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة كاملة المفروشات كما يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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