شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التعليم العالي المصري: نتوقع وصول إصابات كورونا 20 ألف حالة يوم 28 مايو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري، "إننا نتوقع وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى 20 ألف حالة يوم 28 مايو المقبل، موضحا: " نصل إلى 40 ألف حالة كحد أقصى، وبعدها يتم الإعلان عن تسجيل "صفر" إصابات.

Advertisements وأوضح أنه من المتوقع أنه يجب الحد الاقصى للحالات المصابة يوم 28 مايو وبعدها يبدأ النقص التدريجى للحالات حتى يوم 10 يوليو. جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع "بشائر الخير 3" بحضور ومشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى.

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