1500 وفاة بكورونا في أمريكا في 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 سجّلت الولايات المتّحدة 1561 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في هذا البلد 93 ألفاً و400 وفاة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء.

وهذه الحصيلة اليومية تناهز تقريباً تلك التي سجّلت مساء الثلاثاء وبلغت 1539 وفاة في بلد هو، بفارق شاسع عن بقية دول العالم، الأول من حيث أعداد المصابين بوباء كوفيد-19 (1,55 مليون مصاب)، وفقاً لبيانات نشرتها الجامعة مساء الأربعاء في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الخميس).

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