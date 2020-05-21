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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 20 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد لأول مرة، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.
وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.
وتوفي 888 شخصا آخرين لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفا و859 شخصا.
وتجاوز عدد الوفيات أمس الأول الثلاثاء عتبة الألف شخص في يوم واحد.
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