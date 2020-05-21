اخبار العالم

البرازيل تسجل 20 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 20 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

البرازيل تسجل 20 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

متابعات_ الخليج 365

سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس في يوم واحد لأول مرة، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.

 

Advertisements

وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.

 

وتوفي 888 شخصا آخرين لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفا و859 شخصا.

 

وتجاوز عدد الوفيات أمس الأول الثلاثاء عتبة الألف شخص في يوم واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل 20 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا