دعت نقابتا الأطباء في بيروت والشمال، ونقابة الصيادلة، ونقابة الممرضات والممرضين في بيان، إلى وقفة تضامنية والتوقف عن العمل في المستشفيات والعيادات الطبية، بين الثانية عشرة ظهرا والأولى من بعد ظهر غد الجمعة، "استنكارا للاعتداءت وللطلب إلى السلطات القضائية والاجهزة الامنية المعنية الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الجسم الطبي، واتخاذ اجراءات الحماية الأمنية الضرورية".
وأشار البيان إلى أن "الجسم الطبي والاستشفائي والتمريضي يتعرض منذ أشهر لاعتداءات وصلت حد الضرب والعنف الجسدي، طاولت الاطباء والممرضات والعاملين في المستشفيات، بالإضافة إلى حوادث السرقات في الصيدليات، في مختلف المناطق اللبنانية من الهرمل إلى زحلة وعكار وأخيرا طرابلس والنبطية، ما يشكل إساءة موصوفة للاطباء والممرضات والصيادلة والعاملين الصحيين، وتعرضا لرسالتهم الانسانية والمهنية وتجاهلا لها، رغم المخاطر التي يتعرضون لها والتضحيات التي يقدمونها، والتي بدت واضحة في جائحة كورونا التي يجتازها لبنان والعالم".
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة تضامنية للجسم الطبي ظهر غد الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.