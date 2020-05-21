نقابة ادلاء السياحيين تلقت تبرعا ماليا

تلقت نقابة ادلاء السياحيين تبرعا ماليا من مالك متحف "ميم" سليم ​ميشال اده​ بقيمة عشرين الف ​دولار​ ليتم توزيعه على جميع الادلاء السياحيين المنتسبين للنقابة، وقد تقدمت النقابة باسم جميع أعضائها ومنتسبيها بجزيل الشكر من سليم اده على هذه اللفتة الانسانية والمساهمة الكريمة.

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