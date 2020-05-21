اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان كلام رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بعد مرور 100 يوم على عمر الحكومة جميل، لكن ننتظر إجراءات حاسمة على الحدود لوقف التهريب بالإتجاهين بين ​لبنان وسوريا​. ننتظر جواباً على سؤالنا بموضوع ​الكهرباء​ وتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة، كما ننتظر ضمانات لعدم تهريب ​الدولار​". اضاف قائلا "ننتظر الأفعال". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابو الحسن: كلام رئيس الحكومة جميل لكن ننتظر إجراءات حاسمة على الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.