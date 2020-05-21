وزير الطاقة يلتقي سفير بريطانيا

استقبل وزير الطاقة والمياه ريمون غجر سفير بريطانيا كريس رامبلينغ، في مكتبه في الوزارة وكانت جولة افق حول مشاريع الوزارة ومتابعتها لاسيما خطة الكهرباء منها.
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