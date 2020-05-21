وزير الطاقة يلتقي سفير بريطانيا

استقبل وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​ سفير ​بريطانيا​ ​كريس رامبلينغ​، في مكتبه في الوزارة وكانت جولة افق حول مشاريع الوزارة ومتابعتها لاسيما ​خطة الكهرباء​ منها. إضغط للمزيد

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