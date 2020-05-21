اتحاد بلديات ساحل الزهراني: جميع نتائج فحوصات الـ PCR جاءت سلبية

اعلن اتحاد بلديات ساحل الزهراني ان جميع نتائج الفحوصات "PCR" التي اجريت في اطار مكافحة فايروس ​كورونا​ جاءت سلبية وكان الاتحاد قد اجرى فحوصات عشوائية للمواطنين في بلدات ​البيسارية​، ​البابلية​، السكسكية وانصارية.

واعتبر رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ان النتيجة تطمئن الى ان الوضع يسير في اتجاه الصحيح وهو مؤشر جيد، ولكنه لا يبرر ان يتراخى المواطنون، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاجراءات المعتمدة للوقاية لكي لا تتدهور الامور نتيجة عدم المبالات خصوصاً وان الفايروس لم يختف بعد ولم يوجد له لقاح وما مازال يشكل خطراً، كما توجه مطر بالشكر للهيئات التي تتعاون مع الاتحاد ولمكتب ​الصحة​ والدكتور نضال حطيط ولرؤساء ​البلديات​ ولعيادة LAU والى لجنة ادارة الكوارث في الاتحاد التي تتابع كافة التفاصيل منذ بدء الازمة.