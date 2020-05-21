بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وعلى جدول أعمالها 4 بنود

بدأت جلسة ​لجنة المال والموازنة​ برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة الدفاع زينة عكر وعلى جدول الاعمال 4 بنود مالية واقتصادية واجتماعية منها 250 مليون ​دولار​ للاسكان و1200 مليار لمتضرري فيروس كورونا.

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