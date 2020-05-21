الرئيس عون المجذوب وعرض الأوضاع على الحدود الجنوبية مع دل كول

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا وزير التربية والتعليم طارق المجذوب، ورئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب.
وكان الرئيس عون استقبل قائد "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول، وعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية، وعمل قوة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701.
كما نعى الرئيس عون المفكر والدبلوماسي صلاح ستيتيه ومنحه وسام الإستحقاق الوطني المذهّب تقديراً لعطاءاته من أجل لبنان، مؤكدا أن "حضوره سيبقى ناصعاً وفكره سيقى ذخراً مؤثراً لأجيال مقبلة".
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