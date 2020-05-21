النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، نوع هامر تفقدت الطريق العسكري خلف الجدار العازل ما بين تلة ​العديسة​ ومستمرة المطلة مرورا ب​بوابة فاطمة​ وكان عناصر الدورية يتوقفون عند كاميرات المراقبة وأجهزة ​التجسس​ المثبتة في الجزء العلوي من هذا الجدار لتفقدها والكشف عليها. تزامن ذلك مع دوريات مؤللة للجيش الإسرائيلي على ​الطرقات​ الترابية بين بساتين التفاح في الجهة الجنوبية المستعمرة المطلة في ظل تحليق ل​طائرة​ استطلاع دون طيار فوق ​مزارع شبعا​ ومرتفعات ​الجولان​ .

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