طقس حار حتى بعض ظهر الجمعة وممطر مع انخفاض بالحرارة نهاية الاسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية تستمر كتل هوائية حارة وجافة مصدرها شمال افريقيا بالسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الجمعة مع درجات حرارة تفوق معدلاتها الموسمية القصوى لشهر ايار ب ١٠ درجات على الاقل .
وحذرت من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر علماً ان معدل الحرارة لشهر أيار هو بين ١٨ و ٢٧ درجة على الساحل.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية و دون تعديل في المناطق الداخلية التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا ابتداء من الظهر الى غائم جزئياً كما تتحول الرياح من جنوبية شرقية الى شمالية غربية وتنشط احيانا كما يتوقع بداية انخفاض ملموس وسريع بدرجات الحرارة ، كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية لشهر أيار و تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية حيث تنشط الرياح، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار تكون غزيرة احياناً خاصة على المرتفعات وانخفاض درجات الحرارة .
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