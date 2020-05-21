طقس حار حتى بعض ظهر الجمعة وممطر مع انخفاض بالحرارة نهاية الاسبوع

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية تستمر كتل هوائية حارة وجافة مصدرها شمال ​افريقيا​ بالسيطرة على ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الجمعة مع درجات حرارة تفوق معدلاتها الموسمية القصوى لشهر ايار ب ١٠ درجات على الاقل .

وحذرت من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر علماً ان معدل الحرارة لشهر أيار هو بين ١٨ و ٢٧ درجة على الساحل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ في المناطق الساحلية والجبلية و دون تعديل في المناطق الداخلية التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

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الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا ابتداء من الظهر الى غائم جزئياً كما تتحول الرياح من جنوبية شرقية الى شمالية غربية وتنشط احيانا كما يتوقع بداية انخفاض ملموس وسريع بدرجات الحرارة ، كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية لشهر أيار و تتساقط ​أمطار​ متفرقة خاصة في المناطق الشمالية حيث تنشط الرياح، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ​تساقط امطار​ تكون غزيرة احياناً خاصة على المرتفعات وانخفاض درجات الحرارة .