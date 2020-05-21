بدأت جمعيّة عدل ورحمة بتوزيع حصص غذائية ومواد تعقيم للسجناء وأهاليهم وعائلاتهم، لا سيّما اولئك الذين تعرضوا للتعذيب اثناء التحقيق في مراكز التحقيق والتوقيف. وشكرت الجمعية "كلّ من ساهم معنا في مساندة الفقراء والمهمشين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعيّة عدل ورحمة بدأت توزيع حصص غذائية ومواد تعقيم للسجناء وأهاليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.