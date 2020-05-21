مراقبو وزارة الصحة وجهوا إخطارا لصاحب محل مواد غذائية في صيدا

دهم مراقبو وازرة ​الصحة​، بمؤازرة عناصر من ​أمن الدولة​، أحد المحال الكبرى لبيع المواد الغذائية في المدينة الصناعية جنوبي صيدا، ووجهوا لصاحبه إخطارا بعدم وضع أي من المواد الإستهلاكية وخلافها بطريقة غير مطابقة للمقاييس الحرارية والشروط الصحية. وكان صاحب المحل وضع كميات من عبوات ​المياه​ و​المشروبات الغازية​ عند رصيف المحل، وطلبوا منه إجراء فحوص لهذه المشروبات لمعرفة ما إذا كانت مطابقة للشروط الصحية.

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