مرتضى أطلق حملة رش المبيدات لحماية اشجار الصنوبر والسنديان

اطلق معالي ​وزير الثقافة​ و​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ حملة رش المبيدات لحماية اشجار الصنوبر و السنديان من حشرات البق والجدوب، بالتعاون مع ​قيادة الجيش اللبناني​ من قاعد ​بيروت​ الجوية.

و تحدث مرتضى عن تراجع انتاج الصنوبر من 1200 طن الى 200 طن بالسنوات الأخيرة، "مرد ذلك الى عدم حماية هذا القطاع ما يفرض علينا اهتمام و رعاية اكبر لحماية الثروة الحرجية بشكل عام، واعادة انتاج الصنوبر الى المستوى المطلوب وخاصة اننا عندما نتحدث عن الصنوبر اللبناني وهو من اجود انواع الصنوبر في ​العالم​".