مرتضى أطلق حملة رش المبيدات لحماية اشجار الصنوبر والسنديان

اطلق معالي وزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى حملة رش المبيدات لحماية اشجار الصنوبر و السنديان من حشرات البق والجدوب، بالتعاون مع قيادة الجيش اللبناني من قاعد بيروت الجوية.
و تحدث مرتضى عن تراجع انتاج الصنوبر من 1200 طن الى 200 طن بالسنوات الأخيرة، "مرد ذلك الى عدم حماية هذا القطاع ما يفرض علينا اهتمام و رعاية اكبر لحماية الثروة الحرجية بشكل عام، واعادة انتاج الصنوبر الى المستوى المطلوب وخاصة اننا عندما نتحدث عن الصنوبر اللبناني وهو من اجود انواع الصنوبر في العالم".
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