اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة لهذه الشعبة عن عملية يتم التحضير لها لنقل كمية كبيرة من حشيشة الكيف إلى تركيا. وبناء عليه، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها، وبنتيجة المتابعة تمكنت من تحديد هوية جميع أفراد الشبكة، ومن بينهم كل من: ع.ا (مواليد عام 1989، لبناني) و ا.ز (مواليد عام 1987، لبناني)".
ولفتت الى انه بتاريخ 17/5/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيفهما في محلة قبعيت – عكار، على متن بيك أب لون أبيض، وبتفتيشه ضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها الاجمالية حوالى /2/ طن. وبالتحقيق معهم، اعترفوا أن كمية المخدرات المضبوطة بحوزتهم معدة للتهريب إلى تركيا، وأنهم قاموا بنقلها من منطقة الهرمل في البقاع.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين في القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: إحباط تهريب 2 طن من الحشيشة إلى تركيا خلال نقلها من الهرمل إلى عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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