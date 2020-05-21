قوى الأمن: إحباط تهريب 2 طن من الحشيشة إلى تركيا خلال نقلها من الهرمل إلى عكار

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لكشف شبكات الاتجار ب​المخدرات​ وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة لهذه الشعبة عن عملية يتم التحضير لها لنقل كمية كبيرة من ​حشيشة الكيف​ إلى ​تركيا​. وبناء عليه، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها، وبنتيجة المتابعة تمكنت من تحديد هوية جميع أفراد الشبكة، ومن بينهم كل من: ع.ا (مواليد عام 1989، لبناني) و ا.ز (مواليد عام 1987، لبناني)".

ولفتت الى انه بتاريخ 17/5/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيفهما في محلة ​قبعيت​ – عكار، على متن بيك أب لون أبيض، وبتفتيشه ضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها الاجمالية حوالى /2/ طن. وبالتحقيق معهم، اعترفوا أن كمية المخدرات المضبوطة بحوزتهم معدة للتهريب إلى تركيا، وأنهم قاموا بنقلها من منطقة الهرمل في ​البقاع​.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة ​القضاء​، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين في القضية.