اقتحام وزارة الطاقة من قبل عدد من المحتجين احتجاجاً على التقنين القاسي

اقدم عدد من المحتجين على اقتحام وزارة الطاقة والمياه احتجاجاً على التقنين القاسي للكهرباء، وقد تدخلت القوى الامنية التي تعمل على ضبط الوضع.
وقد حصل إشكال بين المحتجين والقوى الأمنية أثناء محاولتها تفريقهم بعدما افترشوا الأرض.
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