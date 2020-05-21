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اقتحام وزارة الطاقة من قبل عدد من المحتجين احتجاجاً على التقنين القاسي

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اقدم عدد من ​المحتجين​ على اقتحام ​وزارة الطاقة والمياه​ احتجاجاً على التقنين القاسي للكهرباء، وقد تدخلت ​القوى الامنية​ التي تعمل على ضبط الوضع.

وقد حصل إشكال بين المحتجين والقوى الأمنية أثناء محاولتها تفريقهم بعدما افترشوا الأرض.

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