اشار النائب فؤاد مخزومي الى ان الوضع الإجتماعي إنعكس سلباً على جميع القطاعات من بينها القطاع السياحي والمطاعم وفتح البلد تأخر كثيراً في لبنان. ونحن نسأل عن الإستعدادات الحكومية في حال تكرر فيروس كورونا خلال الشتاء المقبل.
ولفت مخزومي في حديث تلفزيوني، الى اننا طلبنا في لجنة الشؤون الخارجية السماح بعودة المغتربين واللبنانيين ضمن الاجراءات الصحية المعتمدة ولكن الضغوطات السياسية سمحت بعودة البعض من دون فحوصات، و الطلاب اللبنانيون في الخارج هم من اكثر الأشخاص الذين يعانون في الخارج بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى اموالهم في المصارف وبالتالي اصبحوا عالقين في الخارج.
واوضح بأن هناك اسماء كثيرة مطروحة لتولي منصب محافظ بيروت وهي اسماء لأشخاص ملفاتهم ممتازة ويفضل ان يكون الشخص قاض واتمنى ان يتخذ القرار بأسرع وقت لتعيين محافظ جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: الوضع الإجتماعي إنعكس سلباً على جميع القطاعات من بينها القطاع السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.