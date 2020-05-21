أكثر من خمسة ملايين إصابة بكورونا في العالم

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باريس: أعلن رسميا إصابة أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد في العالم، سبعون بالمئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش الخميس.

بلغ عدد الإصابات خمسة ملايين وستة آلاف و730 إصابة بينها 328 ألف و47 وفاة، خصوصا في أوروبا (مليون و954 ألف و519 إصابة و169 ألف 880 وفاة) القارة الأكثر تضررا، والولايات المتحدة حيث أصيب مليون و551 ألف و853 شخصا وتوفي 93 ألفا و439.

لكن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات لأن العديد من الدول لا تجري فحوصات سوى للحالات الخطيرة.



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