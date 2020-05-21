ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح ما بين 40 و46 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويس 6 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، ، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات موقع العبور.