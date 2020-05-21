فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تسجل أعلى معدل إصابات في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (بي بي سي):

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، بعدما تجاوز معدل الإصابات 106 آلاف حالة خلال 24 ساعة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه لا يزال أمام العالم طريق طويل للتغلب علي الوباء، مضيفا أنه يشعر بالقلق بسبب تزايد أعداد المصابين خاصة في الدول النامية والفقيرة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الغنية الخروج من حالة الإغلاق وتدوير عجلة الاقتصاد تدريجيا.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف "لا يزال أمامنا طريق طويل في مكافحة الوباء".

وأشار مايك رايان، مدير مجلس الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن وصول العالم إلى تسجيل خمسة ملايين إصابة يمثل نقطة مهمة على منحنى عدد الإصابات.

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وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد بعث رسالة إلى مدير المنظمة، مهددا بسحب تمويل الولايات المتحدة بصفة دائمة، منتقدا طريقة تعاملها مع تفشي وباء كورونا.

وحددت الرسالة مهلة تنتهي بعد فترة 30 يوما تلتزم خلالها المنظمة "بتحسينات ملموسة"، وإلا خاطرت بفقدان ملايين الدولارات وعضوية الولايات المتحدة معا.

وتنتقد الرسالة، مراحل استجابة المنظمة للوباء منذ ديسمبر.

وأنحى ترامب، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه هذا العام ويواجه انتقادا بسبب تعامله من وباء فيروس كورونا، باللوم على الصين، لأنها سعت إلى التستر على انتشاره.

ووافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة الثلاثاء على بدء تحقيق مستقل في كيفية استجابة العالم لانتشار وباء فيروس كورونا.