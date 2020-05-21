محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، في بداية الأمر، إن متوسط عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في مصر 1.4 بمعنى أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لـ1.4 شخص.
وأضاف عبدالفغار، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: هناك بعض الدول وصلت لـ3 حالات والحد الأمثل لعدد الحالات أن يكون الرقم واحد، وفي طريقنا للوصول لرقم 1 صحيح، للوصول إلى مرحلة الانحسار وعدم تسجيل حالات جديدة.
وتابع: من خلال استخدام نماذج مبسطة لأوبئة، بافتراض شخص حامل للفيروس وشخص متعافي وشخص قابل للإصابة بالمرض، فيروس كورونا معظم الأبحاث قالت إن الشخص يعدي 3 أشخاص لكن هناك أمراض كالحصبة ممكن شخص يعدي 15.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: متوسط نقل عدوى كورونا في مصر 1.4 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.