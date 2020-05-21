محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الخميس، أن العقوبات الأمريكية التي صدرت أمس بحق شخصيات وكيانات إيرانية "دليل عجز وارتباك" من جانب الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) قوله إن العقوبات، التي تشمل وزير الداخلية الايراني وقائد الشرطة، "دليل على ضعف الإدارة الأمريكية ويأسها وارتباكها".
وأكد المتحدث أن العقوبات الأخيرة "تعد انتهاكا صارخا للقرار الدولي 1331، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي أن يُخضع أمريكا للمساءلة على هذه الخروقات الكبيرة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تتجاهل أدبيات العرف والقانون الدولي"، معتبرا أن مثل هذه العقوبات "تنعكس سلبا على أمن المنطقة".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء عن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة، بحق أشخاص وكيانات إيرانية، لاتهامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة "دليل ضعف وارتباك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.