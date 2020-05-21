إعفاء "السيل الشمالي" من قواعد الغاز الأوروبية في ألمانيا

أعفت وكالة الشبكات والخطوط الفيدرالية الألمانية BNA، خط نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا "السيل الشمالي"، من قواعد الاتحاد الأوروبي حول الغاز، وذلك ضمن أراضي ألمانيا لمدة 20 عاما.

وقالت Nord Stream، الشركة المسؤولة على تشغيل خط الغاز، إن قرار الإعفاء، بات ساري المفعول اعتبارا من 12 ديسمبر 2019.

وفي ذات الوقت، رفضت هيئة الرقابة الألمانية، إعفاء خط "السيل الشمالي-2" من هذه القواعد.

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وبررت الهيئة ذلك، بأنه لم يتم إنجاز مشروع "السيل الشمالي-2"، بحلول 23 مايو 2019، وهو موعد بدء سريان تنفيذ التعديلات الجديدة على معايير الطاقة للاتحاد الأوروبي، وتحديدا لأنظمة نقل الغاز بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الثالثة.

ووفقا لقواعد الغاز الجديدة في أوروبا يحظر على الجهة الواحدة القيام بعمليات استخراج وبيع ونقل موارد الطاقة في آن واحد.

من جانبها لم توافق الشركة المشرفة على تشغيل

مشروع "السيل الشمالي-2"، على هذا القرار، وقالت إن "المشروع قد اكتمل من وجهة النظر الوظيفية الاقتصادية مع حلول وقت دخول التعديلات حيز التنفيذ".

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن خلق عقبات أمام تشييد خط "السيل الشمالي-2"، قد يؤدي إلى زيادة أسعار الغاز على المستهلكين في أوروبا.

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ "السيل الشمالي-2" وهو عبارة عن مشروع لمد خطي أنابيب من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق، وتبلغ استطاعة الأنبوبين 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.