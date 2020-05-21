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الصين تعلن تسجيل إصابتين فقط بكورونا ولا وفيات

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أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، عن تسجيل إصابتين فقط بفيروس في البر الصيني، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة متعلقة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي، إنها تلقت تقارير عن حالتي إصابة مؤكدتين جديدتين بـ"كوفيد-19"

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في البر الرئيسي الصيني يوم 20 مايو، بما فيها حالة واحدة وافدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، أما الحالة الأخرى فإنها انتقلت محليا في بلدية شنغهاي شرقي الصين.

وأشارت اللجنة إلى أن 5

أشخاص خرجوا أمس الأربعاء من المستشفيات بعد شفائهم في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع حالة واحدة إلى 8.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 82967 حالة، من بينهم 84 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج و 78249 شخصا قد خرجوا من المستشفيات بعد الشفاء.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 4634 شخصا توفوا بسبب المرض.

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