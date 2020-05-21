بيلوسي عن ترامب: "طفل على حذائه براز كلب"

شبهت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، يوم الأربعاء "بطفل على حذائه براز كلب" مع تصاعد الخلاف بينهما.
وسئلت بيلوسي في مؤتمر صحفي عن تعليقات استفزازية أدلى بها ترامب عن جو سكاربورو مقدم البرامج بتلفزيون "إم.إس.إن.بي.سي" إذ وصفه في إحدى المرات بأنه
وأضافت: "يدخل وعلى حذائه براز كلب وأيضا على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة قادمة".
وفي تصريحات للصحفيين خلال زيارة لمبنى الكونغرس في وقت سابق منالأسبوع الجاري، قال ترامب الذي اشتهر بتوجيه الشتائم والإهانات: "بيلوسي امرأة مريضة. عندها مشاكل كثيرة. مشاكل نفسية كثيرة".
ولم يدر حديث مباشر بين بيلوسي والرئيس الجمهوري منذ سبعة أشهر، لكنهما تبادلا الانتقادات اللاذعة هذا الأسبوع، في وقت يعمل فيه الكونغرس والبيت الأبيض على التصدي لجائحة فيروس كورونا التي تسببت في وفاة أكثر من 91 ألفا في الولايات المتحدة.
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