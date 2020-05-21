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إرسال دفعة من أجهزة التنفس الصناعي الأمريكية إلى روسيا

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نشرت القوات الجوية الأمريكية فيديو لإقلاع طائرة نقل عسكرية تابعة لها من نوع "С-17" وعلى متنها 50 جهاز تنفس صناعي مخصص لروسيا.

وغادرت الطائرة قاعدة "مارتش" الجوية في كاليفورنيا أمس الأربعاء متجهة إلى قاعدة "دوفير" في ماريلند شرقي البلاد، حيث ستواصل طريقها إلى موسكو.

ورفضت قاعدة "دوفير" تماشيا مع نظام السرية، تقديم معلومات لوكالة "نوفوستي" الروسية عما إذا كانت الطائرة قد غادرت إلى روسيا أم لا.

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وأكدت السلطات الأمريكية للوكالة في وقت سابق، أنه سيتم تنفيذ الرحلة في 20 مايو.

وتنقل الطائرة الدفعة الأولى من

أجهزة التنفس الصناعي التي منحتها الولايات المتحدة إلى روسيا مجانا لمكافحة انتشار فيروس ، ومن المتوقع إرسال الدفعة الثانية المكونة من 150 جهازا يوم 26 مايو.

وسبق أن أرسلت روسيا، في 1 ابريل الماضي، شحنة من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة كانت تشمل كميات من المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي ووسائل الحماية الشخصية كالكمامات والمطهرات.

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