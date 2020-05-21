إنفاذا للأمر الملكي السعودي.. مطار أبها يستقبل 213 ممرضة هندية

وصلت مساء الأربعاء 213 ممرضة هندية إلى مطار أبها على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية قادمة من الهند مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.
وكان في استقبالهن في المطار فريق طبي متخصص بقيادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير وعدد من القيادة الصحية في المنطقة.
وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من قبل الطاقم الطبي، كما جرى نقلهن للحجر الصحي في خميس مشيط.
ويأتي ذلك إنفاذا للأمر الملكي الخاص بإعادة جميع الممارسين الصحيين السعوديين وغير السعوديين العالقين خارج السعودية، بسبب فيروس كورونا.
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