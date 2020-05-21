كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر لا وفيات ولا إصابات.. هذه الجزر تعلن خلوها من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بأن جزر سيشل الواقعة في المحيط الهندي، أكدت خلوها من فيروس كورونا.

وقال مفوض شؤون الصحة العامة جودي جيديون، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء، إنه ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لآخر مريض بالفيروس.

وأضاف جودي جيديون، أن جزر سيشل التي تعتمد على السياحة، لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس، منذ الخامس من أبريل الماضي.

ولفت جودي جيديون، إلى أنه لا يزال يتعين على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، لتجنب اندلاع موجة جديدة من الإصابات.

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وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز المليون شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى 5 مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.