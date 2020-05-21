كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر "إيزي جيت" تستأنف بعض رحلاتها الجوية الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيتألف الجدول الزمني الأولي بشكل أساسي من الرحلات الداخلية في المملكة المتحدة وفرنسا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت يوهان لوندغرين في بيان: "هذه خطوات صغيرة ومخططة بعناية نتخذها لاستئناف العمليات تدريجيًا".
وتابع "سنستمر في مراقبة الوضع عن كثب في جميع أنحاء أوروبا بحيث عندما يتم رفع المزيد من القيود، سيستمر الجدول الزمني في البناء بمرور الوقت لمطابقة الطلب، مع ضمان أننا نعمل بكفاءة وعلى الطرق التي يريدها عملاؤنا".
ستوضع قواعد جديدة عند استئناف الرحلات الجوية، بما في ذلك الكمامات الإلزامية لجميع الركاب وطاقم الطائرة والموظفين الأرضيين. وتقول شركة الطيران أيضًا أنه في البداية، لن تكون هناك خدمة طعام على متن الطائرة.
قد أوقفت شركة الطيران جميع طائراتها البالغ عددها 334 في أوروبا في مارس نتيجة قيود السفر في جميع أنحاء المنطقة بسبب الوباء.
قبل الوباء، كانت تشغل حوالي 2000 رحلة طيران يوميًا على أكثر من 1000 مسار عبر 36 دولة، معظمها في أوروبا.