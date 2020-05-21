كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 93000 حالة وفاة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تسجيل ما لا يقل عن 1550959 حالة إصابة بالفيروس التاجي و93.416 حالة وفاة مرتبطة بها في الولايات المتحدة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

على الصعيد الوطني، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 22391 حالة جديدة و1485 حالة وفاة يوم الأربعاء.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وعلي صعيد اخر، قال خبراء الأمراض المعدية في تقرير جديد صدر يوم الأربعاء إن اختبارات الفيروسات التاجية في الولايات المتحدة غير منظم ويحتاج إلى تنسيق على المستوى الوطني.

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قال الفريق في جامعة مينيسوتا إن الاختبار ليس دقيقًا بما يكفي لاستخدامه وحده لاتخاذ معظم القرارات، بما في ذلك من يجب أن يعود إلى العمل أو إلى المدرسة.

وقال مايك أوسترهولم، رئيس مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في الجامعة، الذي أصدر التقرير، لشبكة CNN: "إنها فوضى هناك". وتابع "الاختبار مهم للغاية، لكننا لا نجري الاختبار الصحيح."

يشير التقرير الي أن عدد الاختبارات التي تم الانتهاء منها - وهي أرقام تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع من قبل الدول والبيت الأبيض - تظهر جزءًا فقط من الصورة.

قال أوسترهولم "إن البيانات مشوشة بالفعل.. لأن نظام الصحة العامة مرهق". ويدعو التقرير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إلى تعيين لجنة للإشراف على الاختبارات وتنظيمها.

