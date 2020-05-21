كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقرير: اختبارات كورونا في الولايات المتحدة "فوضى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبراء الأمراض المعدية في تقرير جديد صدر، أمس الأربعاء، إن اختبارات الفيروسات التاجية في الولايات المتحدة غير منظم ويحتاج إلى تنسيق على المستوى الوطني، وفقا لما نقلته شبكة "سي أن أن".

قال الفريق في جامعة مينيسوتا، إن الاختبار ليس دقيقًا بما يكفي لاستخدامه وحده لاتخاذ معظم القرارات، بما في ذلك من يجب أن يعود إلى العمل أو إلى المدرسة.

وقال مايك أوسترهولم، رئيس مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في الجامعة، الذي أصدر التقرير، لشبكة CNN: "إنها فوضى هناك". وتابع "الاختبار مهم للغاية، لكننا لا نجري الاختبار الصحيح."

يشير التقرير الي أن عدد الاختبارات التي تم الانتهاء منها - وهي أرقام تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع من قبل الدول والبيت الأبيض - تظهر جزءًا فقط من الصورة.

قال أوسترهولم "إن البيانات مشوشة بالفعل.. لأن نظام الصحة العامة مرهق". ويدعو التقرير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إلى تعيين لجنة للإشراف على الاختبارات وتنظيمها.

